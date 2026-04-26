Rifiuti non conformi blitz notturno della polizia municipale | elevati verbali per 43mila euro

Giovedì sera, la polizia municipale ha svolto un controllo nella zona nord del lotto centro durante il giorno dedicato al conferimento dei rifiuti indifferenziati. Durante il blitz notturno, sono stati elevati verbali per un totale di 43mila euro a causa di rifiuti non conformi. L'operazione ha riguardato principalmente l'area di raccolta e le attività di smaltimento dei rifiuti nella zona interessata.

Giovedì scorso, nel giorno previsto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, la polizia municipale ha effettuato un'operazione di controllo zona nord del lotto centro. Durante le verifiche i vigili della sezione ambientale hanno elevato 143 verbali da 300 euro a condomini, utenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Salerno, blitz della Polizia Municipale contro i "predoni dei rifiuti": il videoNella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano Mario Elia, insieme agli... Rovistano nei rifiuti, blitz della municipale: scattano Daspo urbaniNel corso dell’attività, gli agenti hanno identificato alcuni individui che stavano prelevando materiale dai sacchi dei rifiuti, alterando il... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Blitz ad Amalfi: sequestrati quattro stabilimenti balneari, i controlli; Manfredonia, blitz CP contro la pesca illegale: sequestro bianchetto (FOTO); Officina abusiva per auto: tre denunciati e multe per 16mila euro; Roma, sequestro di bigiotteria contraffatta a Termini. Maracalagonis, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ha superato l’80%E' ripresa a Maracalagonis la bollinatura dei conferimenti non conformi, uno strumento previsto dalla normativa vigente per migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ... unionesarda.it Le vostre segnalazioni - "Ecco il degrado nella zona della Lizza, in particolare lungo le scale che costeggiano l’asilo Monumento fino a viale Diaz. L’area presenta rifiuti abbandonati nelle aiuole, assenza di cestini, scarsa illuminazione e viene utilizzata come l - facebook.com facebook Ambiente, delegazione VIII Commissione in missione in Giappone: focus su infrastrutture, gestione rifiuti ed energie rinnovabili tra Tokyo e Osaka. “Conoscere modelli all’avanguardia e tecnologie avanzate, rafforzando anche i rapporti istituzionali”, ha detto @ x.com