Trasimeno servizi ambientali ha presentato i propri Bilanci di Sostenibilità e Sociale, documenti volontari che valutano le performance ambientali e le ricadute operative sulla comunità. I report analizzano il ciclo integrato dei rifiuti e le responsabilità territoriali dell’azienda.

MAGIONE - Trasimeno servizi ambientali (Tsa) ha illustrato i propri Bilanci di Sostenibilità e Sociale, documenti redatti su base volontaria per rendicontare le performance ambientali e le ricadute operative sulla comunità. All’incontro, condotto dal presidente Federico Malizia e dal consigliere delegato Alessio Lutazi, hanno preso parte la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, e il consigliere regionale Cristian Betti, i quali hanno evidenziato la necessità di affiancare alla complessa gestione del ciclo integrato dei rifiuti una concreta responsabilità territoriale, specie nell’attuale contesto di crisi climatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, il bilancio di Tsa tra ciclo integrato e responsabilità territoriale

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