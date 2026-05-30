Durante un convegno organizzato dalla Claii e Benevento Doman, è emerso che la gestione dei rifiuti in Italia presenta molte criticità. La discussione si è concentrata sulla scarsità di impianti di trattamento adeguati e sulla carenza di infrastrutture per il riciclo. Sono stati evidenziati problemi nel ciclo integrato dei rifiuti, con particolare attenzione alle inefficienze e alle difficoltà operative. La discussione ha coinvolto rappresentanti di associazioni artigiane e di settore, senza riferimenti a enti o aziende specifiche.

Tempo di lettura: 4 minuti La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane sul territorio (Claii) e Benevento Doman i approfondiscono il tema della gestione dei rifiuti con un ciclo di seminari. Il primo appuntamento si è svolto a Benevento che ha approfondito in particolare il problema del sistema tariffario che grava su ciascun contribuente sannita. Il tema è stato discusso nel contesto della riorganizzazione della gestione del sistema secondo la programmazione indicata dall’ Ente d’Ambito di sei distretti territoriali. La strategia non appare congrua alla Claii sia per quanto riguarda le ripercussioni sull’entità delle tariffe e quindi sui portafogli dei sanniti, sia per la confusione che ne deriverebbe anche sotto il profilo delle mansioni degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciclo integrato rifiuti: una fotografia assai fosca questa mattina dal Convegno organizzato dalla Claii

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