Servizio idrico integrato di Terni approvato il bilancio all’unanimità

Da ternitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea dei soci del servizio idrico integrato di Terni ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio per l’anno 2025, con una partecipazione del 83,74% del capitale sociale rappresentato. La riunione si è svolta con il consenso di tutti i presenti, che hanno dato il via libera al documento contabile. La decisione è stata presa durante la sessione alla quale hanno partecipato i soci del servizio.

L’assemblea dei soci del Sii (Servizio idrico integrato) di Terni ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025, con la partecipazione del 83,74% del capitale sociale rappresentato. “La seduta - si legge in una nota del Sii - ha confermato la solidità economico-finanziaria della.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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