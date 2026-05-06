Servizio idrico integrato di Terni approvato il bilancio all’unanimità

L’assemblea dei soci del servizio idrico integrato di Terni ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio per l’anno 2025, con una partecipazione del 83,74% del capitale sociale rappresentato. La riunione si è svolta con il consenso di tutti i presenti, che hanno dato il via libera al documento contabile. La decisione è stata presa durante la sessione alla quale hanno partecipato i soci del servizio.

L’assemblea dei soci del Sii (Servizio idrico integrato) di Terni ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025, con la partecipazione del 83,74% del capitale sociale rappresentato. “La seduta - si legge in una nota del Sii - ha confermato la solidità economico-finanziaria della.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Giornalisti della Campania: approvato il Bilancio all’unanimitàL’Assemblea dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. Il bilancio consuntivo della Fondazione approvato all’unanimitàIl Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: BCV Acque: inizia la gestione diretta del Servizio Idrico Integrato; Il Servizio Idrico Integrato di Biellese, Vercellese e Casalese passa a BCV Acque S.p.A.; Bonus sociale idrico integrativo anno 2026; Acqua, il futuro del servizio preoccupa la Cgil: Si faccia una gara pubblica. Terni, bilancio Sii approvato all’unanimità: produzione oltre i 56 milioni di euroConfermata la solidità economico e finanziaria della Sii, la società di servizio idrico integrato di Terni, e la continuità del percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Martedì l’assemblea h ... umbria24.it Servizio idrico: avviato il percorso congiunto tra comune di Carbonia e AbbanoaSi è svolto questa mattina un incontro istituzionale tra il comune di Carbonia e Abbanoa s.p.a., gestore unico del Servizio Idrico Integrato, finalizzato ad affrontare in modo diretto alcune questioni ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com AVVISO AI CITTADINI – Interruzione Servizio Idrico per Lavori di Manutenzione Si comunica che, a causa di lavori di manutenzione sulla rete idrica, la fornitura dell'acqua sarà sospesa in via temporanea il giorno 06 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13: - facebook.com facebook