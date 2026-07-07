rifiuta il servizio di leva battaglia in cassazione

Un uomo ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la revoca di una sentenza del 1985 del Tribunale militare di La Spezia, che lo aveva condannato per aver rifiutato il servizio di leva. La richiesta arriva dopo più di quarant’anni dalla decisione originaria. La causa riguarda la contestazione del rifiuto di adempiere all’obbligo militare. La Cassazione dovrà ora valutare se la sentenza del 1985 possa essere annullata o meno.

La Spezia, 7 luglio 2026 – A distanza di più di quarant’anni ha chiesto la revoca della sentenza con cui il Tribunale militare della Spezia nel 1985 lo aveva condannato a un anno di reclusione per essersi rifiutato di effettuare il servizio di leva militare, ma la Cassazione ha risposto picche, rigettando il ricorso contro l’ordinanza con cui un anno fa il tribunale militare di Roma aveva rigettato la revoca della sentenza spezzina. Il rifiuto e la condanna. Protagonista, un sessantenne che a metà degli anni Ottanta avrebbe dovuto svolgere alla Spezia il classico servizio di leva obbligatorio, salvo rifiutarsi, professandosi vicino ai principi professati dai Testimoni di Geova, movimento che fu tra i pionieri dell’obiezione di coscienza, rifiutando il servizio militare per motivi religiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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