Quando esisteva il servizio militare di leva obbligatorio

Il servizio militare obbligatorio in Italia è stato sospeso a partire dal 1° gennaio 2005, in seguito all’approvazione della Legge Martino del 23 agosto 2004, numero 226. Fino a quella data, tutti i cittadini maschi erano chiamati a svolgere un periodo di leva che poteva durare circa un anno. La legge ha abolito formalmente il servizio di leva, passando a un esercito professionista.

Il servizio militare obbligatorio in Italia è stato sospeso a partire dal 1° gennaio 2005 grazie alla Legge Martino (legge 23 agosto 2004, n. 226), approvata durante il secondo governo Berlusconi. Il provvedimento ha trasformato le Forze Armate italiane in un corpo professionale basato su volontari. È importante sottolineare che la leva non è stata definitivamente abolita, ma solo sospesa. Può essere ripristinata in caso di grave crisi internazionale, guerra o carenza di personale volontario. La legge 2262004, ha anticipato la sospensione prevista già dalla legge delega 3312000, approvata durante il governo D'Alema.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quando esisteva il servizio militare di leva obbligatorio Torna il servizio militare in Italia: la proposta in arrivo Notizie correlate GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Leggi anche: In Croazia torna il servizio militare obbligatorio: 60 giorni di addestramento e un compenso mensile di 2.200 euro