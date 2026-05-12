Vertice Trump-Xi sull’Iran | la Cina rifiuta i dazi come leva

In un vertice tra leader di Stati Uniti e Cina, si sono affrontate le questioni legate all’Iran e alle strategie commerciali. La Cina ha dichiarato di non voler usare il suo approvvigionamento di petrolio come strumento di pressione diplomatica, mentre gli Stati Uniti hanno cercato di convincere il leader cinese a esercitare un ruolo di mediazione nel confronto con l’Iran. La discussione si è concentrata anche sui dazi commerciali e sulle possibilità di un dialogo più aperto.

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