Richiamo di sopressa veneta per presenza di salmonella coinvolto un lotto
Un lotto di sopressa veneta è stato ritirato dai supermercati a causa della presenza di salmonella. L'azienda ha comunicato il richiamo e ha invitato i consumatori a non consumare il prodotto. Il lotto interessato è stato immediatamente rimosso dagli scaffali e sono state avviate le analisi di laboratorio per verificare l'origine del problema. Nessun caso di intossicazione è stato segnalato finora. La catena di distribuzione ha specificato di aver adottato tutte le misure necessarie.
Nuovo richiamo alimentare per una sopresssa: ritirato un lotto di sopressa veneta per possibile contaminazione microbiologica. Il provvedimento riguarda il lotto 716, confezioni da 600 grammi con data di scadenza il 29 agosto 2026. L’invito è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per il rimborso. Il richiamo per sopressa Nella giornata di venerdì 29 maggio il Ministero della Salute ha emanato un avviso di richiamo alimentare che riguarda una sopressa veneta. L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero e riguarda un ritiro precauzionale disposto dall’operatore per un “presenza di salmonella spp”. Il prodotto interessato è commercializzato da MD ed è già stato ritirato dalla vendita. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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