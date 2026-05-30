richiamo di sopressa veneta per presenza di salmonella coinvolto un lotto

Notizia in breve

Un lotto di sopressa veneta è stato ritirato dai supermercati a causa della presenza di salmonella. L'azienda ha comunicato il richiamo e ha invitato i consumatori a non consumare il prodotto. Il lotto interessato è stato immediatamente rimosso dagli scaffali e sono state avviate le analisi di laboratorio per verificare l'origine del problema. Nessun caso di intossicazione è stato segnalato finora. La catena di distribuzione ha specificato di aver adottato tutte le misure necessarie.