Richiamo dei tramezzini Vicentini radicchio porchetta per Listeria quali sono i rischi sul lotto coinvolto

Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di tramezzini vicentini al radicchio e porchetta a causa di un possibile rischio di contaminazione da Listeria. Il provvedimento interessa i prodotti provenienti da un'azienda alimentare, distribuiti sul mercato. Finora non sono stati segnalati casi di malattia collegati a questo lotto. Le autorità raccomandano di non consumare i tramezzini interessati e di restituirli al punto vendita.

Tramezzini ritirati dai supermercati a causa della Listeria. Il ministero della Salute ha emesso il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di “Tramezzini vicentini radicchio porchetta” a marchio Intrapan, dopo la segnalazione da parte del produttore della presenza del batterio nella porchetta. L’azienda e il dicastero raccomandano ai clienti di non consumare l’articolo interessato dall’avviso e di riportarlo al punto vendita. Il richiamo per la presenza di Listeria Il richiamo è stato pubblicato lunedì 4 maggio 2026 e riguarda il prodotto con denominazione di vendita “Tramezzini vicentini radicchio porchetta” commercializzato dalla Intrapan, preparato nello stabilimento dell’azienda in via S.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo dei tramezzini Vicentini radicchio porchetta per Listeria, quali sono i rischi sul lotto coinvolto Notizie correlate Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la saluteCon una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie per possibile... Tramezzini con porchetta richiamati dal commercio per presenza di Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteL'allerta alimentare per rischio microbiologico è scattata a causa della rilevata positività al batterio della Listeria monocytogenes nei tramezzini... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Richiamo dei tramezzini Vicentini radicchio porchetta per Listeria, quali sono i rischi sul lotto coinvolto; Tramezzini vicentini richiamati per presenza di Listeria; Attenzione ai tramezzini vicentini con radicchio e porchetta: rischio listeria; Tramezzini a rischio Listeria richiamati dai supermercati, i lotti interessati. Richiamo dei tramezzini Vicentini radicchio porchetta per Listeria, quali sono i rischi sul lotto coinvoltoIl ministero della Salute ha diffuso un richiamo di un lotto di tramezzini vicentini radicchio porchetta per il rischio di presenza di listeria ... virgilio.it Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareRichiamato un lotto di tramezzini vicentini radicchio e porchetta Intrapan per la presenza di Listeria in un ingrediente ... ilfattoalimentare.it Svegliarsi con il richiamo degli uccelli acquatici, respirare l’odore della resina e del sale, perdersi con lo sguardo tra migliaia di isole che sembrano... - facebook.com facebook Il richiamo a San Paolo e la replica a sorpresa. Ma il Vaticano insiste sulla linea del dialogo x.com