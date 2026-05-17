Rischio diffusione Epatite A | controlli dei Nas in tutta Italia a Salerno sequestrati 3 quintali di pesce sott’olio e 50 kg di pesce congelato

Tra fine marzo e inizio maggio, i Nas hanno svolto una vasta operazione di controlli in tutta Italia, concentrandosi sul rischio di diffusione dell’epatite A. Durante questa campagna, sono stati sequestrati tre quintali di pesce sott’olio e cinquanta chili di pesce congelato. Le ispezioni sono state effettuate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, per verificare la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi sanitari.

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