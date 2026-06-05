Un atleta ha completato una gara di 100 chilometri in 6 ore e 55 minuti. Durante l’impresa, sono stati utilizzati integratori e strategie di chimica applicata. La prestazione non si basa solo sulla resistenza fisica, ma anche su tecniche di integrazione e gestione delle sostanze. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali controlli o verifiche ufficiali.

Cosa c’è davvero dietro un tempo mostruoso di 6 ore e 55 minuti su una 100 chilometri? Ve lo dico io: non solo gambe, ma tanta, tantissima chimica applicata e strategia. Nella puntata di oggi abbiamo con noi il Dott. Eugenio Genesi, il farmacista e volto di ‘InCasoDi’ che ha accompagnato Lorenzo Lotti nella sua incredibile impresa a Oslo, conquistando il pass per i Mondiali. Eugenio ci porta direttamente dietro le quinte dei ristori, spiegandoci come si allena lo stomaco a digerire sotto sforzo e perché la vera maratona si vince a tavola e in farmacia, molto prima del colpo di pistola. Mettetevi comodi, si parla di scienza della corsa!” Benvenuti alla Puntata N. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Integratori e Record: Errori da evitare nelle lunghe e i ristori di Lorenzo Lotti Eugenio Genesi

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