Sul palco del Circo Massimo, Riccardo Cocciante ha eseguito brani che coprono tutta la sua carriera, fino all’ultimo album «Ho vent’anni con te». Durante il concerto, ha dichiarato che la musica rappresenta un linguaggio e un modo di comunicare, aggiungendo di suonare sempre con il pianoforte. La serata ha visto l’interprete esibirsi in un concerto che ha ripercorso decenni di successi.

Â«La musica per me Ã¨ un linguaggio, un modo di comunicare, e lo faccio sempre con il pianoforteÂ» dice dal palco del Circo Massimo Riccardo Cocciante. Il cantautore ha fatto tappa, lunedÃ¬ 6 luglio, nella Capitale, con il suo nuovo tour Â«Ioâ?¦Riccardo Cocciante nel 2026Â», con cui festeggia i suoi 80 anni e 50 dal suo celebre brano Â«MargheritaÂ». Una lunga ovazione del pubblico lo accoglie quando alle 21.10 sale sul palco e apre il live con il brano Â«La grande avventuraÂ». Luci basse, musicisti in penombra, mentre lâ??artista ripercorre la sua lunga carriera proponendo i grandi successi come Â«Cervo a primaveraÂ», Â«Era giÃ tutto previstoÂ», Â«Bella senzâ??animaÂ» e tanti altri, fino al suo ultimo lavoro discografico Â«Ho ventâ??anni con teÂ», pubblicato a marzo scorso. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Riccardo Cocciante, nel live al Circo Massimo l'intera carriera fino all'ultimo disco «Ho vent'anni con te»

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Riccardo Cocciante live @ Piazza San Marco Venezia

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