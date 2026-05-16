Riccardo Cocciante, noto cantautore e compositore, vive da diversi anni all’estero. Dopo aver trascorso parte della sua vita in vari continenti, si è stabilito in una destinazione che considera ora casa. La notizia è stata riportata da una fonte di informazione dedicata al mondo dello spettacolo. Non sono stati forniti dettagli su quando e come si sia trasferito, né su eventuali motivazioni legate alla sua scelta di vivere fuori dall’Italia.

Riccardo Cocciante ha vissuto in vari continenti fino a trovare la destinazione che ora chiama casa. Dove vive Riccardo Cocciante? Il cantante ha scelto di allontanarsi dall’Italia insieme alla moglie. Da oltre vent’anni vive in Irlanda, lontano dai riflettori italiani, con la moglie Catherine e il figlio David. L’artista conosce ben nove lingue diverse e ha vissuto in diversi continenti. Riccardo Cocciante è nato a Ho Chi Minh da padre italiano e madre francese e da molti anni ha deciso di andare a vivere fuori dall’Italia. Stiamo parlando di uno dei pochi cantautori italiani che ha scelto di vivere in vari continenti, aumentando anche la sua cultura, che si riflette anche sulla sua musica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Riccardo Cocciante vive da anni fuori dall’Italia: ecco dove si è trasferito

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