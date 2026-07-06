La telefonata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al presidente della Fifa Gianni Infantino e, poche ore dopo, la clamorosa revoca della squalifica di Folarin Balogun. È una decisione senza precedenti nella storia dei Mondiali e destinata ad aprire un caso enorme sul principio di autonomia della giustizia sportiva. L’attaccante statunitense, espulso contro la Bosnia-Erzegovina nei sedicesimi di finale, sarà infatti regolarmente in campo nell’ottavo contro il Belgio dopo che la Commissione disciplinare Fifa ha sospeso la sanzione applicando l’ articolo 27 del Codice disciplinare. Uno scandalo alla luce del sole. Secondo il New York Times, Trump ha telefonato a Infantino mercoledì chiedendogli di riesaminare il cartellino rosso mostrato al miglior marcatore della nazionale americana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Balogun: Trump chiama Infantino e la Fifa toglie la squalifica al bomber degli Stati Uniti. Mai successo nella storia. Il Belgio: “Sbalorditi”

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