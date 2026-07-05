Folarin Balogun giocherà negli ottavi di finale contro il Belgio, nonostante il cartellino rosso ricevuto pochi giorni fa. La FIFA ha sospeso la squalifica, consentendo al giocatore di scendere in campo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, rendendo possibile la sua partecipazione alla partita. Balogun sarà quindi disponibile per la sfida, contrariamente a quanto si era ipotizzato dopo l'espulsione.

Folarin Balogun sarà regolarmente in campo negli ottavi di finale contro il Belgio, nonostante il cartellino rosso rimediato pochi giorni fa: squalifica sospesa. La Fifa ha deciso di sospendere in via condizionale la squalifica del bomber statunitense, in una decisione che i media di mezzo mondo definiscono senza precedenti nella storia recente dei Mondiali. Balogun © Getty Images Indice. Squalifica sospesa a Balogun – In breve. Squalifica sospesa a Balogun: cosa è successo davvero. Tutto nasce dal match dei sedicesimi contro la Bosnia ed Erzegovina, giocato il 1° luglio al San Francisco Bay Area Stadium. L’arbitro brasiliano Raphael Claus, richiamato dal VAR per un on field review, ha estratto il cartellino rosso diretto a Folarin Balogun per un intervento su Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo seguito dalla Juventus. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Balogun graziato dalla Fifa: giocherà USA-Belgio nonostante il cartellino rosso

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