La Fifa ha revocato l’espulsione di Folarin Balogun, attaccante statunitense, dopo una telefonata dalla Casa Bianca. La sospensione della squalifica, originariamente applicata, sarà quindi annullata. Balogun potrà scendere in campo contro il Belgio negli ottavi del Mondiale 2026, previsto tra la notte del 6 e 7 luglio. La decisione arriva a seguito di un intervento diretto da parte delle autorità statunitensi.

Folarin Balogun sarà in campo contro il Belgio nella notte italiana tra il 6 e il 7 luglio, agli ottavi del Mondiale 2026, dopo la sospensione della squalifica decisa dalla Fifa. Il caso nasce a San Francisco, dopo il rosso diretto rimediato dall’attaccante degli Stati Uniti contro la Bosnia. La svolta arriva da Washington: da presidente a presidente, Donald Trump ha chiamato Gianni Infantino e ha sollecitato una revisione del provvedimento. La decisione pesa sul torneo perché modifica, a poche ore dalla partita, una sanzione che di norma scatta automaticamente. Un caso più unico che raro. Il cartellino rosso era arrivato il 1° luglio, nei sedicesimi vinti dagli Stati Uniti per 2-0. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È stata la mano di Donald: la Fifa cancella l’espulsione del bomber Usa Balogun dopo una telefonata della Casa Bianca

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