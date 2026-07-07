Ribalta questa | il Belgio ai mondiali zittisce Trump e le polemiche

Milano, 7 lug. (askanews) - "Ribalta questo". È il messaggio dalla federazione calcistica del Belgio sui social, accompagnato dalla foto dell'esultanza dei Diavoli Rossi dopo il 4-1 rifilato agli Stati Uniti negli ottavi d finale del Mondiale. Anche i giornali belgi celebrano il successo con toni trionfali. Le Soir titola: "Il Belgio si vendica del mondo del calcio. Nemmeno Trump può evitare l'inevitabile". Mentre altri quotidiani parlano di una vittoria che va oltre il risultato sportivo. Il match è andato in scena dopo una vigilia di polemiche per la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso nella gara precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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