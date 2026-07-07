Durante la partita dei Mondiali 2026, il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1, qualificandosi per i quarti di finale. Il match si è svolto allo Seattle Stadium, con De Ketelaere che ha segnato due gol, il primo al 9’ e il secondo al 33’. La partita è stata anche caratterizzata dalla sospensione della squalifica di un giocatore statunitense, evento che ha suscitato polemiche prima dell’inizio.

Un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli Usa e stacca il pass per i Quarti di finale dei Mondiali 2026. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Charles De Ketelaere autore di una doppietta, al 9? e al 33?. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman al 31?. Nella ripresa Vanaken fa 3-1 al 57?. Lukaku segna il 4-1 al 93?. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna. (AP PhotoEric Hiller) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, il Belgio travolge gli Usa 4-1 e zittisce le polemiche: Diavoli Rossi ai quarti

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