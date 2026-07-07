Si terrà il 28 luglio a Monreale la presentazione del libro “Restare è Resistere” di Giuseppe Trovato: un incontro dedicato ai giovani, alla Sicilia e al valore della restanza. Le associazioni M.A.S. – Memoria Amicizia e Speranza, PRO LOCO Monreale, e ARCI LINK con il supporto del gruppo Noi Giovani di Monreale, organizzano un importante momento di confronto e riflessione culturale in occasione della presentazione del libro “Restare è Resistere”, scritto dal giovane giurista Giuseppe Trovato, già Senatore Accademico dell’Università degli Studi di Catania. L’appuntamento è fissato per lunedì 28 luglio alle ore 18:30 presso La Ciambrina, in Via Termini 18, nel quartiere della Ciambra di Monreale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Restare in Sicilia è resistere: a Monreale l’incontro con Giuseppe Trovato

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