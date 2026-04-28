Due persone sono state arrestate in relazione all’omicidio di un uomo di 66 anni, trovato senza vita avvolto in un lenzuolo in un comune della provincia. Le autorità hanno fermato un uomo e due donne, che sono attualmente sotto indagine. La scoperta del corpo è avvenuta nel pomeriggio in una zona periferica. Le forze dell’ordine stanno conducendo ulteriori verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Una donna e un uomo sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Taormina e del comando provinciale di Catania per l‘omicidio di Giuseppe Florio. Il 66enne, originario di Giardini Naxos, comune in provincia di Messina, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. Omicidio di Giuseppe Florio trovato avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermata una coppia Le misure, relative ai reati di omicidio e soppressione di cadavere, sono state emesse dalla procura di Messina e dalla procura di Catania. Destinatari una donna 50enne e il suo compagno 39enne, pregiudicato e originario di Palagonia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Giuseppe Florio, trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermati un uomo e due donne

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