A Monreale, sono stati trovati bossoli di arma da fuoco posizionati sotto il lucchetto di una saracinesca in via Venero. L’episodio ha coinvolto un imprenditore edile, già bersaglio di numerose intimidazioni. Nessuno è stato ferito e non sono stati segnalati danni materiali. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire il motivo di questa intimidazione.

La scoperta è avvenuta nei locali storici dell’ex panificio Lucchese. In questi spazi il titolare dell’impresa BRQ, già noto nel settore delle costruzioni, si prepara ad avviare una nuova attività di ristorazione nei prossimi mesi. Il ritrovamento dei proiettili rappresenta solo il culmine di una pesante campagna di pressioni. Da mesi, infatti, Quartararo subirebbe continue ritorsioni: la spirale sarebbe iniziata con pressanti richieste di fornitura di materiali, per poi trasformarsi in veri e propri furti messi a segno all’interno di alcuni suoi magazzini. Di fronte a questa escalation, l’imprenditore non ha abbassato la testa. Ogni singolo episodio è stato prontamente denunciato ai carabinieri della Compagnia di Monreale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, proiettili sotto il lucchetto, vittima l’imprenditore edile Giuseppe Quartararo

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