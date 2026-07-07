Il villaggio cristiano di Aboud, vicino a Ramallah, è sotto assedio con checkpoint, incursioni militari e presenza di coloni. La comunità locale utilizza la parrocchia come unico spazio sicuro per bambini e famiglie.

Aboud, villaggio cristiano vicino a Ramallah, vive sotto assedio tra coloni, checkpoint e incursioni militari. La comunità resiste con la parrocchia, unico spazio sicuro per bambini e famiglie. Reportage del Tg2000 dal cuore della Cisgiordania. Servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Reportage Tg2000 ad Aboud, villaggio cristiano assediato dai coloni

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