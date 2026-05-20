Cisgiordania reportage dal villaggio che ha ricevuto ordine di sgombero
In Cisgiordania, un villaggio è stato oggetto di attenzione da parte delle telecamere del Tg2000, che hanno documentato la situazione sul posto. Il ministro dell’ultradestra ha firmato un decreto di demolizione per il villaggio, che ha ricevuto l’ordine di sgombero. Questa decisione è già stata applicata e ha coinvolto le autorità locali e i residenti. La scena ripresa mostra le operazioni di sgombero e le reazioni della comunità presente nell’area.
In Cisgiordania, le telecamere del Tg2000 sono entrate nel villaggio per il quale il ministro dell’ultradestra Smotrich ha già firmato il decreto di demolizione. Il provvedimento è stato preso come reazione al mandato d’arresto spiccato nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cisgiordania, reportage dal villaggio che ha ricevuto ordine di sgombero
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