Cisgiordania reportage dal villaggio che ha ricevuto ordine di sgombero

In Cisgiordania, un villaggio è stato oggetto di attenzione da parte delle telecamere del Tg2000, che hanno documentato la situazione sul posto. Il ministro dell’ultradestra ha firmato un decreto di demolizione per il villaggio, che ha ricevuto l’ordine di sgombero. Questa decisione è già stata applicata e ha coinvolto le autorità locali e i residenti. La scena ripresa mostra le operazioni di sgombero e le reazioni della comunità presente nell’area.

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