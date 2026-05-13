Cisgiordania assalto dei coloni ad un villaggio vicino Ramallah | ucciso ragazzo di 16 anni

Nella Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato un villaggio vicino Ramallah. Durante l'incidente, un ragazzo di 16 anni è stato ucciso. I coloni, accompagnati dall'esercito, hanno rubato veicoli e bestiame nel villaggio di Jiljilya, poi hanno sparato sulla folla prima di allontanarsi. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dell'attacco.

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