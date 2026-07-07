Renga litiga con gli steward Ryanair e viene fatto scendere prima del decollo Cosa è successo – Il video

Francesco Renga e il suo accompagnatore sono stati fatti scendere da un volo Ryanair poco prima del decollo all’aeroporto di Orio al Serio. Il cantante ha avuto un alterco con gli steward, che hanno deciso di farli scendere dall’aereo. Un video mostra il momento in cui vengono invitati a scendere, senza ulteriori dettagli sulle ragioni del gesto. La compagnia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Francesco Renga e il suo accompagnatore sono stati fatti scendere da un aereo Ryanair poco prima del decollo. È successo all’aeroporto di Orio al Serio, domenica 6 luglio: secondo le testimonianze di alcuni passeggeri – che hanno pubblicato i video su TikTok – la prima discussione era nata già al gate di imbarco a causa delle dimensioni di un bagaglio ritenuto troppo grosso per essere sistemato in cabina. Renga avrebbe contestato la decisione, salvo poi pagare il supplemento richiesto. Una volta a bordo, però, il cantante avrebbe lamentato il ritardo del volo e sarebbe stato protagonista di uno scambio polemico con il personale di bordo e con alcuni viaggiatori. 🔗 Leggi su Open.online

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