Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair | cosa sarebbe successo prima del decollo a Brindisi

Un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio si è interrotto prima del decollo a causa di un alterco tra un passeggero e il personale di bordo. Durante le operazioni di imbarco, il passeggero ha avuto un confronto con gli assistenti di volo, che ha portato alla richiesta di intervenire da parte della compagnia. Successivamente, l’uomo è stato fatto scendere dall’aereo prima della partenza. La situazione ha provocato ritardi e tensioni tra gli altri passeggeri.

Momenti di tensione sul volo Brindisi-Orio al Serio. Quello che doveva essere un normale volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio si è trasformato in un episodio destinato a far discutere. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti a bordo, Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al proprio accompagnatore poco prima della partenza, dopo una serie di momenti di tensione con il personale della compagnia. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di domenica 6 luglio, quando il velivolo era ormai pronto al decollo. La vicenda è stata ripresa da alcuni presenti con gli smartphone e i video hanno rapidamente iniziato a circolare sui social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: caos a bordo

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Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair dopo le tensioni a bordo x.com

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