Renato Veiga, ex giocatore della Juventus, ha partecipato al Mondiale con la nazionale portoghese, ma la sua avventura si è conclusa con l'eliminazione contro la Spagna. La sua presenza nel torneo si è interrotta ieri, senza ulteriori dettagli sulla sua prestazione o sul ruolo specifico nel match. La sua partecipazione al mondiale ha rappresentato una tappa significativa nella sua carriera internazionale.

di Luca Fioretti Renato Veiga è un rimpianto per la Juventus? Eliminazione dal Mondiale anche per l’ex Juventus contro la Spagna, come è andato. L’avventura nel Mondiale di Renato Veiga si è interrotta in modo amaro ieri. Il Portogallo è stato inesorabilmente eliminato dalla Spagna nel match valido per gli ottavi di finale. L’ex giocatore della Juventus ha dovuto salutare in anticipo la competizione, ma il suo bilancio agonistico risulta estremamente positivo. Durante la manifestazione internazionale, il lusitano ha messo in mostra tanta sostanza e centralità nella spedizione dei portoghesi, confermandosi un perno assolutamente insostituibile per l’assetto tattico della sua formazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Renato Veiga è un rimpianto per la Juventus? Come è andato il Mondiale del difensore portoghese

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Il tocco di Renato Veiga è una giocata, al di là del tocco di un capello del giocatore della Croazia rilevato dal sensore. x.com

Attore Zack Fox e calciatore portoghese Renato Veiga reddit

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