Sirene della Premier League su Francisco Conceicao | la Juventus fissa il prezzo del portoghese per finanziare il mercato
La Juventus ha stabilito un prezzo per Francisco Conceicao, obiettivo di diverse squadre internazionali. La società intende usare eventuali cessioni per finanziare le operazioni di mercato. Non ci sono ancora conferme su trattative in corso o offerte ufficiali. La volontà del club rimane di mantenere il giocatore, anche se l'interesse di altri club potrebbe portare a eventuali cessioni. La situazione rimane in evoluzione senza sviluppi ufficiali.
La Juventus potrebbe trovarsi a gestire una complessa situazione di mercato legata al futuro di Francisco Conceicao, finito nel mirino di diverse società calcistiche internazionali nonostante la volontà iniziale del club di trattenerlo a Torino. Come rivelato in un’indiscrezione diffusa da Sportmediaset, l’attaccante classe 2002 della nazionale portoghese non è stato inserito nella lista dei partenti, ma le dinamiche di bilancio impongono la massima prudenza. All’interno dello spogliatoio bianconero, infatti, l’unico elemento ritenuto totalmente incedibile dalla dirigenza sembra essere Kenan Yildiz, lasciando aperta la porta a un clamoroso addio del talento lusitano qualora si presentasse una proposta economica particolarmente vantaggiosa proveniente dai campionati esteri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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