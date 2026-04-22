Antonio Silva Juve a volte ritornano | il difensore portoghese piace ancora ai bianconeri Come si potrebbe sbloccare la trattativa

Il difensore portoghese, attualmente in forza al Benfica, continua ad attirare l'interesse della Juventus. La società bianconera mantiene vivo il suo interesse per il giocatore, anche se non ci sono ancora sviluppi ufficiali sulla trattativa. La possibile riapertura delle discussioni tra le parti potrebbe avvenire in futuro, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali o accordi raggiunti.

di Angelo Ciarletta Antonio Silva Juve, a volte ritornano: il calciatore del Benfica piace ancora alla Vecchia Signora. Così si potrebbe sbloccare la trattativa. La Juve guarda con attenzione in Portogallo, dove stando a Tuttosport il nome di Antonio Silva è tornato a circolare con insistenza. Secondo quanto riportato da A Bola, il calciatore è in scadenza nel 2027 e il suo potente agente, Jorge Mendes, starebbe già cercando una nuova sistemazione. Sebbene il club di Lisbona spinga per il rinnovo, la distanza tra le parti appare netta: il centrale richiede uno stipendio superiore ai 4 milioni lordi e garanzie tecniche precise. MERCATO JUVE LIVE Il quotidiano portoghese sottolinea come Antonio Silva abbia già collezionato 176 presenze nonostante la giovane età.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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