remare nella stessa direzione e la mistica vichinga della norvegia

Il nuovo presidente della Federcalcio italiana è stato consigliato di visitare Oslo, alla Viking Landslagsskolen, per migliorare le prospettive del calcio italiano. La proposta arriva come indicazione per chi desidera riportare il calcio nazionale ai livelli di eccellenza mondiale. Non ci sono altre indicazioni o dettagli su eventuali iniziative o piani futuri.

Un consiglio per Giovanni Malagò, nuovo presidente della Figc: se vuole riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale, dovrebbe per prima cosa fare un salto a Oslo, alla Viking Landslagsskolen. Potrebbe tornare con qualche idea utile e la sua visita rappresenterebbe la romantica chiusura di un cerchio visto che, prima del dirompente ritorno nel calcio che conta di Haaland e compagni, fu proprio contro l’Italia l’ultima apparizione della Norvegia al Mondiale. Era il 27 giugno del 1998, ottavi di finale di Francia ‘98 e gli azzurri vinsero con un gol di Vieri. Ventotto anni fa. Ora, per noi italiani è bello raccontarsi che a spingere gli... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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