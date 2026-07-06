IMPRESA VICHINGA | L’ERRORE DEL BRASILE SPALANCA LE PORTE DELLA STORIA ALLA NORVEGIA

Notizia in breve

Al MetLife Stadium, la Norvegia ha eliminato il Brasile con un 2-1 negli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. La vittoria permette alla Norvegia di approdare ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Il match è stato uno dei più sorprendenti di questa edizione, con la squadra scandinava che ha battuto i cinque volte campioni del mondo. Il risultato ha spianato le porte alla Norvegia nel torneo.