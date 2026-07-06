IMPRESA VICHINGA | L’ERRORE DEL BRASILE SPALANCA LE PORTE DELLA STORIA ALLA NORVEGIA
Al MetLife Stadium, la Norvegia ha eliminato il Brasile con un 2-1 negli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. La vittoria permette alla Norvegia di approdare ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Il match è stato uno dei più sorprendenti di questa edizione, con la squadra scandinava che ha battuto i cinque volte campioni del mondo. Il risultato ha spianato le porte alla Norvegia nel torneo.
NEW JERSEY – Clamoroso al MetLife Stadium. In uno degli ottavi di finale più avvincenti e sorprendenti di questa Coppa del Mondo FIFA 2026, la Norvegia ha firmato il capolavoro perfetto eliminando il Brasile cinque volte campione del mondo con un drammatico 2-1, volando ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. La Seleção di Carlo Ancelotti saluta la competizione in anticipo, eguagliando l’eliminazione più precoce in un Mondiale che risaliva a Italia ’90. A trascinare gli scandinavi in paradiso è stato il solito, implacabile Erling Haaland, autore di una doppietta micidiale nel finale di partita. Il Muro Nyland e i Rimorsi Brasiliani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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