Il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza secondo Parolin | La crisi si supera remando tutti nella stessa direzione

Dopo la messa celebrata per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, Mons. Pietro Parolin ha parlato con i giornalisti riguardo al futuro dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Ha affermato che la crisi può essere superata solo se tutti lavorano insieme nella stessa direzione. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sui piani o sulle strategie dell’istituto.

Al termine della messa concelebrata per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, Mons. Pietro Parolin si è soffermato con i giornalisti per fare il punto sul futuro dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il Segretario di Stato Vaticano ha sottolineato l’importanza di custodire l’identità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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