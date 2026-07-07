Nigel Farage ha annunciato martedì le dimissioni da deputato con l’obiettivo di provocare nuove elezioni suppletive nel collegio che rappresenta. La decisione arriva dopo aver ricoperto il suo ruolo politico per diversi anni. Farage è leader di Reform UK e ha spiegato che il suo passo serve a stimolare una consultazione elettorale nel suo collegio. La sua uscita dalla Camera dei Deputati è prevista a breve.

Nigel Farage, leader di Reform UK, ha annunciato martedì che si dimetterà da deputato per provocare elezioni suppletive nel collegio in cui è stato eletto. Farage ha precisato che si ricandiderà, intervenendo in un discorso televisivo nel quale ha attaccato duramente le intrusioni della stampa e accusato l’establishment di voler ostacolare la crescita del suo partito. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni sul sostegno ricevuto dal suo storico alleato George Cottrell, condannato in passato per frode. Il Partito Laburista, attualmente al governo, ha chiesto l’apertura di una seconda indagine sulla vicenda. È già in corso un’inchiesta su una donazione personale di 5 milioni di sterline (circa 6,7 milioni di dollari ) ricevuta da Farage dal miliardario delle criptovalute Christopher Harborne, residente in Thailandia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nigel Farage si dimette da deputato: “Vuole provocare nuove elezioni”

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