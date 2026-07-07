Il governo ha ridotto la disoccupazione e creato oltre un milione di posti di lavoro, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della Lega. Nel frattempo, un esponente di maggioranza ha criticato il reddito di cittadinanza, affermando che avrebbe causato un impiego di 35 miliardi di euro senza generare occupazione. La discussione si concentra sull’efficacia delle politiche sociali e sul loro impatto sui conti pubblici.

Arezzo, 7 luglio 2026 – “Mentre i grillini hanno bruciato ben 35 miliardi di soldi dei nostri contribuenti senza creare occupazione ma solo danni ai conti pubblici, la Lega e questo Governo hanno ridotto la disoccupazione e creato più di 1 milione di posti di lavoro, senza bonus ma con politiche del lavoro che hanno ridato dignità ai lavoratori. Non contenti di questa follia che ha costretto migliaia di lavoratori a restare a casa percependo una mancetta, senza parlare delle truffe sventate in tutta Italia per stanare i falsi percettori, le opposizioni cosa fanno? Ci riprovano e insistono nel proporre il reddito di cittadinanza come misura chiave del loro programma elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reddito di cittadinanza, Nisini (Lega): 35 mld bruciati, ma campo largo insiste con questa follia

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