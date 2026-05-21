Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Lega rialzano la testa | crollo dei 5 Stelle ma il campo largo resta avanti

Secondo l’ultima Supermedia di Youtrend per Agi, i sondaggi politici mostrano un aumento dei consensi per Fratelli d’Italia e Lega nelle ultime due settimane. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha registrato un calo di consensi, contribuendo alla diminuzione del supporto complessivo del campo largo. Nonostante questa flessione, l’alleanza tra le forze di centrodestra si mantiene avanti rispetto alle altre coalizioni. I dati riflettono una dinamica di crescita e diminuzione tra i principali attori politici italiani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui