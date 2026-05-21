Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Lega rialzano la testa | crollo dei 5 Stelle ma il campo largo resta avanti
Secondo l’ultima Supermedia di Youtrend per Agi, i sondaggi politici mostrano un aumento dei consensi per Fratelli d’Italia e Lega nelle ultime due settimane. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha registrato un calo di consensi, contribuendo alla diminuzione del supporto complessivo del campo largo. Nonostante questa flessione, l’alleanza tra le forze di centrodestra si mantiene avanti rispetto alle altre coalizioni. I dati riflettono una dinamica di crescita e diminuzione tra i principali attori politici italiani.
Il centrodestra rialza la testa nei sondaggi. A testimoniarlo è l’ultima Supermedia di Youtrend per Agi, dalla quale emerge una ripresa per Fratelli d’Italia e Lega nelle ultime due settimane, a fronte di un calo per il campo largo dovuto soprattutto alla discesa del Movimento 5 Stelle. Il campo largo riesce, comunque, a restare in vantaggio sulla coalizione di governo, ma ora il suo margine è quasi azzerato. Il centrodestra viene invece trainato dall’aumento dello 0,5% della Lega e dello 0,4% di Fratelli d’Italia, rispetto a due settimane fa. Come detto, va ben diversamente per i 5 Stelle, che nella media dei sondaggi registrano un calo di sette decimi di punto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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