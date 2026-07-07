Rebus Le Pen così Bardella andrà a dama e all’Eliseo?
Le elezioni presidenziali francesi sono entrate in una fase di incertezza, con il destino di un possibile candidato ancora da definire. Fino a ieri, Marine Le Pen sembrava aver consolidato la sua posizione, ma ora si apre uno scenario in evoluzione. Un esponente politico sta emergendo come possibile alternativa, con possibilità di ottenere un risultato significativo alle urne. La situazione rimane in evoluzione, e si attende ancora un chiarimento ufficiale sulla sua candidatura.
E adesso inizia ufficialmente il puzzle per le elezioni presidenziali francesi. Perché se è vero come è vero che Marine Le Pen aveva fino a ieri subordinato la propria candidatura all’assenza di un obbligo come il braccialetto elettronico, d’altro canto i sondaggi dicono che il candidato vincente è il presidente del partito, Jordan Bardella: così facendo però mettono lei nella tentazione di correre (e perdere). Ma andiamo con ordine. La leader del Rassemblement National è stata riconosciuta colpevole, per cui dovrà scontare un anno di reclusione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte d’Appello di Parigi ha inoltre stabilito che il periodo di ineleggibilità a cariche pubbliche era già trascorso, per cui tecnicamente l’ostacolo alla candidatura vera e propria non c’è più. 🔗 Leggi su Formiche.net
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