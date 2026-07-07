E adesso inizia ufficialmente il puzzle per le elezioni presidenziali francesi. Perché se è vero come è vero che Marine Le Pen aveva fino a ieri subordinato la propria candidatura all’assenza di un obbligo come il braccialetto elettronico, d’altro canto i sondaggi dicono che il candidato vincente è il presidente del partito, Jordan Bardella: così facendo però mettono lei nella tentazione di correre (e perdere). Ma andiamo con ordine. La leader del Rassemblement National è stata riconosciuta colpevole, per cui dovrà scontare un anno di reclusione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte d’Appello di Parigi ha inoltre stabilito che il periodo di ineleggibilità a cariche pubbliche era già trascorso, per cui tecnicamente l’ostacolo alla candidatura vera e propria non c’è più. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Rebus Le Pen, così Bardella andrà a dama (e all’Eliseo?)

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