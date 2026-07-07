Il Ravenna sta valutando un nuovo attaccante esterno, dopo che la trattativa con un giocatore della Reggiana sembra ancora in sospeso. Le fonti locali indicano che ci sono incertezze sulla conclusione dell’accordo, con voci che parlano di problemi economici. Nel frattempo, la società sta monitorando altre opzioni e potrebbe muoversi rapidamente in vista di un possibile derby di mercato con la Reggiana.

In attesa di capire meglio se la trattativa con l’attaccante esterno Matteo Maggio della Reggiana sia definitivamente sfumata per questioni economiche, come raccontato dalle cronache reggiane, o se invece, come spiegato l’altro giorno dal ds Davide Mandorlini, l’accordo sia stato raggiunto, il mercato del Ravenna propone un nome nuovo. È quello del difensore Filippo Berra, protagonista con la Salernitana nell’ultima parte di stagione, anche se la Reggiana di mister Tesser pare aver messo decisamente la freccia nella trattativa. Trentuno anni, friulano, grande esperto della serie C (196 presenze), ma anche della cadetteria (121 gettoni), Berra in realtà, negli ultimi campionati ha giocato nel ruolo di ‘braccetto’ di destra in difese schierate a 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Ravenna, le incognite di Berra e Maggio . È subito derby mercato con la Reggiana

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