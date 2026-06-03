Chi sarà il nuovo responsabile tecnico della compagia nerazzurra? Come influirà la scelta dell'allenatore sugli acquisti estivi? Quali profili tecnici la società cercherà sul mercato? Perché l'incertezza sulla panchina blocca le strategie di mercato??? In Breve Nuova puntata del podcast Pisa nel pallone disponibile dal 3 giugno 2026 Ascolto gratuito tramite ricerca su Spotify e sito ufficiale del club Analisi focalizzata sul legame tra scelta tecnico e acquisti estivi Mo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, incognite su panchina e mercato: le analisi del podcast

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