Pisa incognite su panchina e mercato | le analisi del podcast
La società sta cercando un nuovo allenatore dopo aver esonerato l’ex tecnico, senza ancora aver ufficializzato il nome. La decisione sulla guida tecnica potrebbe influenzare le strategie di mercato, determinando quali giocatori acquistare o cedere durante la sessione estiva. La scelta del nuovo responsabile tecnico rimane aperta, con alcune candidature ancora in fase di valutazione. La squadra attende sviluppi ufficiali prima di pianificare le mosse future.
Chi sarà il nuovo responsabile tecnico della compagia nerazzurra? Come influirà la scelta dell'allenatore sugli acquisti estivi? Quali profili tecnici la società cercherà sul mercato? Perché l'incertezza sulla panchina blocca le strategie di mercato??? In Breve Nuova puntata del podcast Pisa nel pallone disponibile dal 3 giugno 2026 Ascolto gratuito tramite ricerca su Spotify e sito ufficiale del club Analisi focalizzata sul legame tra scelta tecnico e acquisti estivi Mo . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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