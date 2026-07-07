Rapinano due turisti ma non vedono la caserma dei carabinieri | il colpo in diretta sugli schermi della stazione Duomo di Milano – Il video

Due turisti sono stati rapinati in strada davanti alla stazione Duomo di Milano, ma i malviventi non si sono accorti della presenza della caserma dei carabinieri vicina. L’episodio è stato ripreso in diretta e mostrato sui monitor della stazione. La rapina si è verificata su un marciapiede e non ci sono state conseguenze per i ladri, che non hanno notato la vicinanza delle forze dell’ordine.

Se c’era un posto sbagliato per mettere a segno una rapina, quello era sicuramente il marciapiede davanti alla stazione Duomo dei carabinieri di Milano. Il colpo maldestro risale allo scorso sabato 4 luglio, tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Milano Duomo. È pomeriggio quando le telecamere di videosorveglianza della caserma hanno ripreso l’intera scena, una coppia di turisti americani era ferma a chiacchierare sul marciapiede quando due giovani, passandole accanto, hanno finto di allontanarsi per poi tornare indietro. Uno dei due si è lanciato sull’uomo, cercando di strappargli dal polso l’orologio, un pezzo dal valore stimato di circa 500 euro. 🔗 Leggi su Open.online

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