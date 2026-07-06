Due turisti sono stati rapinati davanti a una caserma dei carabinieri, con le telecamere di sorveglianza che hanno registrato l'episodio. Le immagini mostrano due giovani, di 18 anni e un altro, avvicinarsi alla coppia e tentare di strappare un orologio. I militari presenti in caserma, che hanno assistito alla scena in diretta tramite i video, sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato uno dei due rapinatori.

Le immagini riprese dalla videosorveglianza mostrano i due (di cui uno, 18 anni, è stato arrestato) puntare la coppia di turisti, cercare di strappargli l'orologio e poi essere raggiunti in pochi secondi dai militari, che hanno visto tutto in diretta in video. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, rapinano due turisti davanti alle telecamere della caserma dei carabinieri: un arresto

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Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

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