A Milano, due turisti sono stati rapinati davanti a una caserma dei carabinieri. Un giovane di 18 anni di origine nordafricana, nato in Spagna, è stato arrestato sul posto. Il suo complice è riuscito a fuggire. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 6 luglio 2026. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli della rapina o sullo stato dei turisti. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Milano, 6 luglio 2026 – Rapinano due turisti proprio davanti alla caserma dei carabinieri: il colpo non finisce bene per uno dei due malviventi, un 18enne di origine nordafricana, nato in Spagna. Il giovane è stato arrestato. L'intervento è nato dopo che i militari, attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, hanno notato due uomini aggredire un turista statunitense, in compagnia della moglie, all'angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, per rubare l'orologio che l'uomo aveva al polso. I carabinieri sono intervenuti subito, i nterrompendo l'aggressione e riuscendo a bloccare uno dei due autori. Il complice è invece riuscito a scappare, portando con sé l'orologio del valore stimato di circa 500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, rapinano due turisti proprio davanti la caserma dei carabinieri: arrestato un 18enne, in fuga il complice

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Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

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