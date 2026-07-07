Rapina ad Alzano Lombardo picchiano il padre davanti alla famiglia | la figlia 13enne abbraccia il rapinatore per farlo smettere
Una ragazza di 13 anni ha tentato di fermare una rapina ad Alzano Lombardo, abbracciando uno dei tre rapinatori che stavano picchiando il padre davanti alla famiglia. La giovane si è divincolata dalla stretta di uno dei malviventi mentre gli altri due, con il volto coperto, aggredivano brutalmente il padre. La scena si è svolta davanti agli occhi dei familiari, che hanno assistito impotenti.
Si è divincolata dalla presa di uno dei rapinatori, mentre altri due con il volto coperto stavano picchiando brutalmente il padre, e li ha abbracciati implorandoli di smettere. Ma i malviventi si sono semplicemente limitati a spostare di forza la 13enne, continuando ad accanirsi sul padrone di casa chiedendogli soldi. È la drammatica scena che ha vissuto un 47enne, titolare di un agriturismo ad Alzano Lombardo teatro di una violenta rapina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Il bottino - denaro contante e due Rolex - aveva un valore di almeno 50mila euro., In tre, completamente mascherati, si sono introdotti all'interno dell'attività poco dopo le 2. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Temi più discussi: Alzano Lombardo, rapina all'agriturismo Cà Fenile: tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con soldi e Rolex; Rapina all'agriturismo Cà Fenile ad Alzano: titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologi; Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euro; Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euro.
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