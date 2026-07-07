Una ragazza di 13 anni ha tentato di fermare una rapina ad Alzano Lombardo, abbracciando uno dei tre rapinatori che stavano picchiando il padre davanti alla famiglia. La giovane si è divincolata dalla stretta di uno dei malviventi mentre gli altri due, con il volto coperto, aggredivano brutalmente il padre. La scena si è svolta davanti agli occhi dei familiari, che hanno assistito impotenti.

Si è divincolata dalla presa di uno dei rapinatori, mentre altri due con il volto coperto stavano picchiando brutalmente il padre, e li ha abbracciati implorandoli di smettere. Ma i malviventi si sono semplicemente limitati a spostare di forza la 13enne, continuando ad accanirsi sul padrone di casa chiedendogli soldi. È la drammatica scena che ha vissuto un 47enne, titolare di un agriturismo ad Alzano Lombardo teatro di una violenta rapina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Il bottino - denaro contante e due Rolex - aveva un valore di almeno 50mila euro., In tre, completamente mascherati, si sono introdotti all'interno dell'attività poco dopo le 2. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rapina ad Alzano Lombardo, picchiano il padre davanti alla famiglia: la figlia 13enne abbraccia il rapinatore per farlo smettere

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