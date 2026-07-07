Un giornalista ha riferito che Lavitola, coinvolto in un attentato che ha colpito lui e la sua famiglia, è un amico e non avrebbe mai agito contro di loro. Ha dichiarato di sospettare un gesto trasversale e ha descritto i giorni successivi come molto difficili. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’attentato o sulle circostanze dell’indagine.

«Valter è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi». Sigfrido Ranucci è provato al telefono con il Corriere dalla notizia che Valter Lavitola, giornalista e imprenditore, più volte coinvolto in inchieste giudiziarie che si sono concluse con condanne e carcere, è indagato per la bomba fatta esplodere il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla sua villetta a Campo Ascolano, vicino Roma. Quando ha sentito Lavitola per l'ultima volta?«Mi ha chiamato l'altra sera mentre i carabinieri lo stavano perquisendo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, il giornalista: «Lavitola è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia. Ho il sospetto di un gesto trasversale»

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PORRO: STORIA PAZZESCA SULL'ATTENTATO A RANUCCI, IL PRESUNTO MANDANTE È LAVITOLA, MA ERANO AMICI

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