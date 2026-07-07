Il giornalista ha dichiarato che Lavitola, considerato un amico, non avrebbe mai arrecato danno a lui e alla sua famiglia. Ranucci ha espresso sospetti su un gesto trasversale, collegato all’indagine sull’esplosione di ottobre scorso davanti alla sua casa a Campo Ascolano. La vicenda riguarda un ordigno che ha danneggiato l’abitazione, con le autorità che continuano le indagini senza aver ancora identificato i responsabili.

Il giornalista commenta l’indagine sull’esplosione del 16 ottobre a Campo Ascolano Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo gli sviluppi dell'inchiesta sulla bomba esplosa il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla sua villetta di Campo Ascolano, vicino Roma, e prende posizione sul nome che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ranucci su Lavitola: "Un amico, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, sospetto gesto trasversale”

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