Ranucci su Lavitola | Un amico non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia sospetto gesto trasversale
Il giornalista ha dichiarato che Lavitola, considerato un amico, non avrebbe mai arrecato danno a lui e alla sua famiglia. Ranucci ha espresso sospetti su un gesto trasversale, collegato all’indagine sull’esplosione di ottobre scorso davanti alla sua casa a Campo Ascolano. La vicenda riguarda un ordigno che ha danneggiato l’abitazione, con le autorità che continuano le indagini senza aver ancora identificato i responsabili.
Il giornalista commenta l’indagine sull’esplosione del 16 ottobre a Campo Ascolano Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo gli sviluppi dell'inchiesta sulla bomba esplosa il 16 ottobre dello scorso anno davanti alla sua villetta di Campo Ascolano, vicino Roma, e prende posizione sul nome che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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