La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Valter Lavitola, contestandogli anche il reato di strage. L’indagine riguarda l’attentato che ha coinvolto Sigfrido Ranucci e si inserisce in un procedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia. Oltre a Lavitola, altre sei persone sono state iscritte nel fascicolo. I carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito le verifiche. Ranucci ha commentato i giorni difficili, sottolineando il legame di amicizia con Lavitola.

Indagato anche per il reato di strage. Nel procedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma nell'ambito dell'attentato a Sigfrido Ranucci ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti di Valter Lavitola, risultano indagati, oltre all'imprenditore ed ex editore, altre sei persone. A vario titolo, la Procura contesta loro i reati di concorso nel tentato delitto di strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti contestati con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo l'ipotesi accusatoria, Lavitola avrebbe rivestito il ruolo di mandante dell'azione, mentre in particolare uno degli indagati avrebbe svolto la funzione di intermediario tra il presunto mandante e gli esecutori materiali dell'attentato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavitola indagato, i pm contestano la strage. Ranucci: è un amico, giorni pesanti

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