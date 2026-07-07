Lavitola indagato mandante dell' attentato a Ranucci | quella loro foto insieme al ristorante
La Procura di Roma ha messo sotto indagine un uomo, accusato di essere il mandante di un attentato esplosivo avvenuto lo scorso ottobre davanti alla casa di un giornalista. L'indagato è un imprenditore e faccendiere, già coinvolto in procedimenti giudiziari, e secondo le autorità avrebbe pianificato l’attacco insieme a un altro soggetto. Una foto scattata in un ristorante mostra i due insieme, collegandoli all’episodio.
Cosa lega Sigfrido Ranucci a Valter Lavitola? Secondo la Procura di Roma, l'imprenditore e faccendiere, ex editore de L'Avanti con parecchi guai con la giustizia alle spalle, sarebbe il mandante (insieme a un secondo uomo) dell'attentato esplosivo dello scorso ottobre contro il giornalista e conduttore di Report davanti alla sua casa di Pomezia. Lavitola, in base a quanto filtra, è stato oggetto nei giorni scorsi di una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Distrettuale Antimafia. Nel corso dell'attività istruttoria sono stati sequestrati il cellulare e il pc dell'indagato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
ATTENTATO a RANUCCI, LAVITOLA INDAGATO a ROMA come presunto mandante
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