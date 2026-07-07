La Procura di Roma ha messo sotto indagine un uomo, accusato di essere il mandante di un attentato esplosivo avvenuto lo scorso ottobre davanti alla casa di un giornalista. L'indagato è un imprenditore e faccendiere, già coinvolto in procedimenti giudiziari, e secondo le autorità avrebbe pianificato l’attacco insieme a un altro soggetto. Una foto scattata in un ristorante mostra i due insieme, collegandoli all’episodio.

Cosa lega Sigfrido Ranucci a Valter Lavitola? Secondo la Procura di Roma, l'imprenditore e faccendiere, ex editore de L'Avanti con parecchi guai con la giustizia alle spalle, sarebbe il mandante (insieme a un secondo uomo) dell'attentato esplosivo dello scorso ottobre contro il giornalista e conduttore di Report davanti alla sua casa di Pomezia. Lavitola, in base a quanto filtra, è stato oggetto nei giorni scorsi di una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Distrettuale Antimafia. Nel corso dell'attività istruttoria sono stati sequestrati il cellulare e il pc dell'indagato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lavitola indagato, "mandante dell'attentato a Ranucci": quella loro foto insieme al ristorante

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ATTENTATO a RANUCCI, LAVITOLA INDAGATO a ROMA come presunto mandante

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Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

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