Attentato Ranucci l’intermediario è un dipendente di Lavitola fuggito in Camerun

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dipendente di Lavitola, coinvolto nell’attentato a Ranucci, è fuggito in Camerun. Le intercettazioni e le analisi telefoniche collegano questa persona a una catena di comando che porta all’ex imprenditore. L’intermediario identificato è Gomes Celesio Tavares, di 47 anni, attualmente nel suo Paese d’origine.

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Intercettazioni e analisi dei telefoni ricostruiscono la catena di comando fino all'ex imprenditore. Il tramite sarebbe Gomes Celesio Tavares, 47 anni, ora tornato nel Paese d’origine. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Ranucci, un dipendente camerunense di Lavitola è l'intermediario con gli attentatori

Video Ranucci, un dipendente camerunense di Lavitola è l'intermediario con gli attentatori

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