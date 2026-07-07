Un giornalista è stato preso di mira in un attentato avvenuto in città. L'indagine della procura di Roma ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un ex editore e imprenditore, accusato di aver orchestrato una strage. Tra gli indagati figura anche un uomo che, secondo le verifiche, lavorava come dipendente presso il ristorante dell’indagato e avrebbe agito come intermediario. La polizia ha eseguito perquisizioni nelle proprietà dell’indagato.

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - All'ex editore e imprenditore Valter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i quattro soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai pm capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verrano analizzati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ranucci: attentato a giornalista, Lavitola accusato di strage, ‘intermediario' era dipendente suo ristorante**

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