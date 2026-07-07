Un ramo si è staccato da un albero e ha colpito una ragazza al parco di viale Terme, vicino al laghetto Scardovi. La giovane è stata ferita e trasportata in ospedale. L’incidente è avvenuto sabato e ha portato alla chiusura temporanea di un tratto del percorso pedonale che si affaccia sul laghetto. Il Comune ha adottato misure di sicurezza in via cautelativa.

Ferita da un ramo caduto al laghetto Scardovi e ricoverata. L’incidente è avvenuto sabato nel parco di viale Terme, a pochi metri dall’ingresso lato viale, e ha portato il Comune a chiudere in via cautelativa un tratto del percorso pedonale che lambisce il laghetto. Tutto è successo intorno alle 18,30, quando un grosso ramo è caduto su un albero sottostante, rompendone la parte apicale. La caduta di altri rami ha coinvolto una giovane donna che stava percorrendo il sentiero, rimasta ferita e ricoverata in ospedale, in condizioni in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Castel San Pietro, che hanno provveduto ai soccorsi, a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi e le procedure previste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ramo si stacca dall’albero. Ferita una ragazza al parco

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