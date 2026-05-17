Nel quartiere Vomero, nel cuore di una delle vie dello shopping, si è verificato un incidente che ha coinvolto una donna colpita alla testa da un ramo staccatosi da un albero. Il vento intenso e le operazioni di potatura effettuate recentemente sono stati gli elementi che hanno portato alla caduta del ramo. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Vento, alberi e rami che cadono nel cuore della via dello shopping vomerese. Un connubio di fattori che nella tarda mattinata di ieri ha provocato una tragedia sfiorata, in una delle strade più affollate della città. Siamo in via Scarlatti intorno a mezzogiorno, e una donna sta camminando all’altezza del civico 110, in mezzo a una folla di famiglie e napoletani che passeggiano il sabato mattina tra negozi, caffè e aperitivi. Da uno dei platani che costeggiano la strada si stacca un ramo. Non un rametto, ma un pezzo di legno pesante, successivamente messo in sicurezza con tanto di nastri arancioni. «La signora è stata colpita alla testa - raccontano i testimoni oculari - ci sono stati attimi di paura». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Vomero, si stacca un ramo donna colpita alla testa: «L?albero era stato potato»

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